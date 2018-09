NAINGGOLAN SBLOCCA L'INTER

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'estate sta finendo. Domanda delle domande: l'Inter quando comincia? Ha cominciato ieri stampando una vittoria di notevole significato. La prima del suo affannoso avvio di campionato: la sconfitta contro il Sassuolo e il rocambolesco pareggio col Toro dentro prestazioni al limite dell'inquietante. Tre a zero a un Bologna di basso profilo, squadra del genere trionfo della mediocrità, alla seconda sconfitta interna dopo quella rimediata con la Spal, un punto in classifica e nemmeno un gol segnato. Tanto per capirci: lì si vedono già scenari...