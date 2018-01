Nainggolan punito. Mazzarri a Niang: svegliati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CAMPIONATOIl girone di ritorno della Roma si apre col caso Nainggolan, non convocato per la sfida dell'Olimpico contro l'Atalanta in seguito alla festa di Capodanno ad alto contenuto alcolico da lui stesso immortalata sui social. «La sua condotta è stata inaccettabile. Chi rappresenta la Roma non può fare certe cose», ha spiegato Di Francesco. «Radja sa quello che ha fatto e si è preso le sue responsabilità. Chi sbaglierà in futuro pagherà allo stesso modo», ha aggiunto il tecnico giallorosso che poi manda un avviso a Schick,...