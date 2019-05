NAINGGOLAN PORTA L'INTER IN CHAMPIONS

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Piccole gioie e grandi delusioni in una gara folle che ha regalato emozioni dal primo all'ultimo istante. San Siro ieri sera ha emesso due tra i verdetti più attesi, la qualificazione dell'Inter alla prossima Champions e la retrocessione dell'Empoli. È l'epilogo di una stagione comunque deludente per la squadra di Spalletti, all'ultima recita sulla panchina nerazzurra dopo 2 anni senza trofei e un piazzamento europeo afferrato in entrambi i casi in zona Cesarini. Destinato a essere sostituito da Conte, il tecnico di Certaldo si...