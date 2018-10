NAINGGOLAN-ICARDI L'INTER ORA SOGNA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EINDHOVEN L'Inter non si vuole fermare più. Dopo Tottenham, Sampdoria, Fiorentina, e Cagliari, i nerazzurri vincono in rimonta (1-2) contro il Psv. La Champions League sorride a Luciano Spalletti con due vittorie su due: il 24 ottobre ci sarà la bellissima e suggestiva sfida in casa del Barcellona per il primato del girone. Meglio di così questa avventura europea non poteva iniziare. Ci pensano Nainggolan e Icardi a ribaltare gli olandesi, in gol nel primo tempo con Rosario. Anche se, e va detto, la squadra di Mark van Bommel può...