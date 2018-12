Nadal rientra e promette: «Nel 2019 stop agli infortuni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISHa giocato poco (appena 9 tornei) ma vinto comunque tanto (5 titoli), eppure Rafa Nadal non è contento del 2018 che sta per chiudersi. Troppi infortuni hanno caratterizzato l'anno che lo vede ora n. 2 Atp ma che comunque chiuderà di nuovo in campo, visto che il maiorchino - fermo dall'8 settembre - tornerà questa settimana a giocare a Mubadala, il torneo-esibizione ad Abu Dhabi che ha già vinto 4 volte in passato. «Non posso essere felice del 2018 perché ho attraversato momenti difficili, i risultati sono stati molto positivi...