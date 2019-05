Nadal è re di Roma per la nona volta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISROMA Il re di Roma non abdica. Rafael Nadal si conferma il sovrano della terra rossa del Foro Italico centrando il nono successo in carriera agli Internazionali d'Italia, primo titolo del 2019. Lo spagnolo di Manacor si è nettamente imposto in finale su Novak Djokovic col punteggio di 6-0, 4-6, 6-1 in due ore e 25 minuti di gioco. Per il serbo si tratta della terza finale consecutiva persa nella Capitale dopo quelle giocate nel 2016 (sconfitto da Murray) e 2017 (ko con Zverev).A pesare sulla negativa performance del numero uno del...