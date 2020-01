Nadal, a Melbourne l'appuntamento è con la leggenda

TENNIS

Il 2020 sarà l'anno spartiacque, la stagione della svolta che segnerà l'arrivo di nomi nuovi? Da Tsisipas a Medvedev, passando per Zverev e magari Berrettini. O sarà ancora nel segno dei Fab Three? Gli Australian Open sono cominciati nella notte italiana e in attesa che i Next Gen battano un colpo non si può non partire dal n.1 Rafa Nadal, il primo tennista della storia al comando del ranking in tre decadi diverse. Il 33enne maiorchino ha chiuso il 2019 trascinando al successo la Spagna a Madrid nella riformata Coppa Davis. A Melbourne esordirà domani contro il boliviano Dellien e insegue un paio di traguardi da vertigine: in caso di successo non solo eguaglierebbe i 20 titoli del suo amico-rivale Federer, ma sfaterebbe un tabù conquistando almeno due volte tutti gli Slam, come neppure King Roger. Negli anni 60 l'impresa è riuscita solo a due miti, entrambi australiani: Rod Laver, l'unico a completare addirittura due volte il Grand Slam (vinse tutti e 4 i Major nel 1962 da dilettante e nel 1969 da professionista) e Roy Emerson, che però approfittò dell'esclusione dei professionisti dai 4 grandi tornei, trionfando per la seconda volta a Parigi nel 1967 dopo essersi imposto nel 1963.

IL PIÙ FRAGILE

Dici Roland Garros e pensi a Nadal (12 titoli), dici Wimbledon e pensi Federer (8), dici Australian Open e pensi a Djokovic (7). Nole ha ribadito il suo dominio sul cemento nella recente finale di Atp Cup: ha fatto sue le ultime 9 partite e vinto 19 set su 19 contro Rafa. Proprio lo Slam down under è il tallone d'Achille del mancino di Manacor, così come Parigi lo è per il serbo e per lo svizzero. Il maiorchino a Melbourne ha perso 5 finali: 2 con Federer, altrettante con Djokovic e una, forse la più dolorosa perché condizionato da un infortunio, contro Wawrinka. Da leggenda il suo unico trionfo datato 2009, quando superò dopo 5 pazzeschi set Federer. Una delle finali più belle degli Australian Open, che conferma il suo rifiuto assoluto della sconfitta. Qualità che più di chiunque altro gli ha permesso di rimettere in piedi partite praticamente perse. «Nella vita spesso ricordiamo gli episodi negativi perché hanno un impatto maggiore su di noi. Nella mia carriera penso invece di essere stato più felice delle mie vittorie di quanto non sia stato arrabbiato e deluso per le mie sconfitte», ha sottolineato.

LONGEVITÀ STRAORDINARIA

Spinto dalle circostanze, ha saputo ripensare e rigenerare il suo tennis forse come nessun altro. Lo si è visto agli ultimi Us Open lo scorso settembre, dove ha dominato sfoderando insolite doti di varietà e propensione offensiva. Un dato che avvalora il marchio di Nadal nel firmamento dello sport e conferma la sua longevità sportiva, insperata e inattesa se consideriamo tutti i suoi gravi infortuni e i lunghi e travagliati stop. «A 33 anni e dopo tutti i problemi fisici che ho dovuto affrontare durante la mia carriera sono felice di essere dove sono, voglio divertirmi a giocare il più possibile. E quando mi ritirerò ci saranno molte cose nella mia vita che mi renderanno felice». Ma per il Cannibale gentile quel momento non è ancora arrivato.

Guido Frasca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA