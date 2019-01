Musetti trionfa e fa sognare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISMELBOURNE Anche l'Italia del tennis sorride e festeggia con un'occhio al futuro, nel giorno in cui la giovanissima giapponese Naomi Osaka vince gli Aus Open e viene consacrata nuova numero 1 del mondo: il 16enne di Carrara Lorenzo Musetti ha compiuto un'impresa mai riuscita finora a un italiano, cioè vincere gli Australian Open versione junior. Nessun italiano ha mai vinto o è arrivato in finale nemmeno nella versione assoluta dello Slam australiano, per cui l'exploit del giovane toscano assume un dimensione ancora più significativa....