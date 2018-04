MURO TORO, CADE L'INTER

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

C'era una volta Toro seduto. Adesso è perfettamente in piedi, diritto, imperioso, svettante. In casa sua non batteva l'Inter da ventiquattro anni, ieri ha fatto l'impresa vincendo una partita del genere realtà romanzesca. Risultato di 1-0 nel quadro di lunghe fasi dominate senza fortuna dai nerazzurri, caratterizzate da momenti di autentico quanto vano assedio. Ha deciso un gol dell'ex Adem Ljajic, un talento sicuro che però si porta appiccicata, da sempre, le fastidiose etichette di eterna promessa. Un ko molto grave per l'Inter lanciata...