La pallavolo italiana riesce ad assegnare anche in questa stagione a dir poco complicata il primo trofeo, che va a Civitanova, capace di tenere sempre in mano la partita, a parte nel secondo set in cui gli umbri hanno mostrato la loro pallavolo migliore. Nella finale di Casalecchio di Reno si affrontato per la Coppa Italia Perugia e Civitanova, le protagoniste di questa fase storica (quarta finale tre le due formazioni). Dopo un set per parte, entrambi decisi dall'efficienza nella fase di break point, il terzo set sembra essere quello decisivo. Dopo una prima fase equilibrata arriva il break di Civitanova che dal 12-11 si porta sul 19-11 sul turno di battuta flot di Anzani. Il muro e la difesa fanno la differenza, Leal fatica in attacco e i marchigiani volano. Vital Heynen vista la situazione fa entrare anche Atanasijevic, che non riesce nel miracolo ma resta in campo anche in avvio di quarto parziale, con Ter Host che si va a schierare a fianco di Leon in banda, alternandosi con Plotnyskyi. Il serbo fa vedere la sua classe, ma anche la ruggine della lunga assenza.

Civitanova scappa in avvio di quarto set (13-5), poi Perugia riesce a rientrare, ma su un errore di Leon che vale il 22-15 (confermato anche dal video check) indirizza definitivamente la partita per la squadra di Fefè De Giorgi. In una finale in cui sia Leal che Leon faticano i cubani che fanno la differenza sono Simon (otto muri punto) e Juantorena, decisivo nei momenti chiave.

RINFORZO PER PADOVA

Dopo la finale di Coppa Italia si torna a pensare al campionato già da mercoledì con la decima di ritorno, che vedrà proprio il remake di questa finale come big match di giornate. In queste ultime settimane di campionato per la Kioene Padova ci saranno impegni anche di mercato. Proprio in settimana infatti è stato operato il palleggiatore Kawika Shoji a seguito della frattura spiroide del metacarpo del terzo dito della mano sinistra. In attesa di capire i tempi di recupero dell'hawaiano, con solo il dicianovvenne Ferrato in regia al momento, il diesse Stefano Santuz è al lavoro per trovare sul mercato, italiano o esterno, un rinforzo.

