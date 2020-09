ROMA (D.M.) Un gigante per Inzaghi. Dopo una trattativa estenuante, Vedat Muriqi è sbarcato nella Capitale. Intorno alle 14 di ieri, il neo attaccante biancoceleste è atterrato a Ciampino, maglietta bianca, pantaloni neri e un borsone in spalla carico di sogni e ambizioni. Grandi festeggiamenti per lui in aeroporto e via social, nonostante la mascherina, la torre kosovara è sorridente come non mai e subito carico: «Ho scelto la Lazio perché mi ritengo adatto per il suo stile di gioco. Sono qui per lottare, spero di avere successo». Su di lui c'è tanta curiosità, se non altro perché è il giocatore più costoso del mercato laziale: 17,5 milioni di euro più 1,5 di bonus. Quasi venti milioni che lo collocano al secondo posto dietro Zarate tra gli acquisti più onerosi dell'era Lotito. All'allenatore, anche se non ha ancora avuto modo di lavorarci, piace parecchio, il direttore sportivo Tare, che lo insegue da almeno un paio di stagioni, è pronto a scommetterci ad occhi chiusi. Da ex attaccante, il dirigente albanese è convinto che sia il centravanti ideale per affiancare Immobile e completi al meglio il reparto per le sue caratteristiche.

Non inganni l'altezza, 195 centimetri, considerato che non è solo il classico bomber d'area rigore, pronto a fare a spallate per gli inserimenti di Immobile e altri, ma un giocatore tecnico (adora i colpi di tacco) che partecipa alla manovra, aiuta la squadra e si muove parecchio in mezzo al campo. Questa mattina svolgerà le visite mediche in Paideia e dopo firmerà un contratto di cinque anni a circa 2 milioni di euro a stagione.

