Muriel vuole proseguire la striscia di reti

L'AVVERSARIOL'ultima volta a Udine per Luis Muriel finì con le sue dita a roteare intorno alle orecchie e le mani di Danilo avvinghiate intorno al suo collo. Scena non edificante a seguito di un gol, che da ex il colombiano non aveva evitato all'Udinese. Il giocatore ora alla Fiorentina colpisce anche per la maggiore maturità sviluppata, e dalle sue parole si capisce il coinvolgimento nel progetto viola: «Da lontano leggevo che la squadra aveva qualche problema realizzativo, forse aveva solo bisogno di credere di più alle proprie...