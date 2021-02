LE ALTRE DI A

L'Atalanta batte 1-0 il Cagliari nel match della 22esima giornata di Serie A e ritrova il successo dopo due passi falsi consecutivi, agganciando il Napoli a 40 punti. A decidere una partita sporca e avara di emozioni è una magia del solito Muriel, entrato da pochi minuti al posto di un Ilicic che non si è mai acceso: il colombiano ubriaca la difesa rossoblù e trafigge Cragno al 90'. Per il Cagliari è una beffa che accentua una crisi senza fine. La squadra di Di Francesco si è illusa due volte: a inizio partita per un palo in mischia. E all'ultimo secondo quando l'arbitro ha visto un rigore per un fallo di De Roon su Rugani. Che però per il Var non c'era: Joao Pedro aveva già sistemato la palla sul dischetto. I sardi restano così invischiati in piena zona retrocessione. Di Francesco guarda avanti: «Meritavamo di più, ora la prossima gara, venerdì 19, contro il Torino diventa fondamentale». Soddisfatto Gasperini per il ritorno in zona Europa: «Gara difficile, aver preso i tre punti è un buon segno»

RANIERI LE AZZECCA

Un super Quagliarella regala invece tre punti alla Sampdoria (2-1 alla Fiorentina). Ranieri indovina tutte le mosse e pesca la carta giusta dalla panchina. La Sampdoria capitalizza e ora sogna l'ottavo posto, per la Fiorentina sarà ancora lunga la strada per la salvezza. Nel primo tempo, al gol di Keita aveva risposto Vlahovic. Per la Fiorentina e Prandelli la situazione si fa sempre più preoccupante.

DE ROSSI, L'ALTERNATIVA

Il Sassuolo torna al successo dopo un digiuno di cinque gare. Sblocca la partita Berardi, Ounas pareggia con un gran gol. Decisivo il rigore trasformato da Caputo al 49'. In pratica è la fine della gara in quanto i padroni di casa perdono il filo del gioco e non creano nemmeno più occasioni da gol. Per i calabresi, ultimi in classifica, l'incubo continua e ora traballa anche la panchina di Stroppa. Tra i possibili sostituti circola il nome di Daniele De Rossi.

La 22. giornata si completa questa sera con il posticipo Verona-Parma alle 20,45.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

