MURAGLIA CINESE IL MONDO AI PIEDI DI CONEGLIANO

Un'italiana, e per la prima volta una veneta, sul tetto del mondo della pallavolo femminile 27 anni dopo la Teodora Ravenna. L'impresa porta la firma dell'Imoco Conegliano, che ieri a Shaoxing ha coronato alla perfezione il primo Mondiale per club della sua giovane storia, che con il titolo iridato di ieri ha già inanellato otto trofei in meno di otto anni, tutti concentrati nell'ultimo quadriennio. Il torneo si è concluso con la stessa partita che lo aveva inaugurato, ovvero Imoco Eczacibasi Istanbul. Stesse squadre, stesse arbitre e anche...