FORMULA UNO

L'aria del Mugello fa bene alla Ferrari, un po' meglio di quella di Monza. Niente di straordinario per la Festa dei 1000 GP del Cavallino che si raggiungeranno oggi nel circuito toscano, ma qualcosa di più si è visto. La rossa-amaranto fa un passo avanti anche per merito di Leclerc, capace di fare un giro perfetto, aiutato anche dalla buona sorte che ha impedito ad alcuni dei rivali di spingere al massimo negli ultimi minuti a causa delle bandiere gialle sventolate per segnalare un pericolo causato dalla Renault di Ocon, fermatosi a bordo pista dopo un lungo testa-coda. È sempre impantanato, invece, Vettel che non è andato oltre il 14° posto, tagliato fuori dalla sessione decisiva di qualificazione.

SEMPRE LEWIS

Il rallentamento obbligatorio non ha comunque impedito al solito Lewis Hamilton di conquistare la sua 95ª pole position e l'onore di essere stato il primo a ottenerla in una gara del Mondiale di F1 sulla pista di proprietà della Casa di Maranello. È anche la settima volta che il campione della Mercedes scatta davanti tutti dall'inizio della stagione. Per farlo, però, ha dovuto spremersi parecchio, perché Bottas ha tentato disperatamente di superarlo dopo aver quasi dominato le prove libere. Ma, si sa, il Re Nero si esalta quando si tratta di sfidarsi con il cronometro. Alla fine ha superato il compagno di squadra di soli 59 centesimi, quanto basta per relegarlo al secondo posto. «Valtteri - ha dichiarato Hamilton - mi obbliga ogni volta a tirare fuori il massimo da me e dalla macchina. Ma sono contentissimo di essere riuscito a batterlo in un circuito adorabile come questo». Dietro alla prima fila Mercedes, quella della Red Bull. Verstappen per un po' ha dato l'impressione di potersi giocare almeno la prima. Un'illusione, perché nel momento opportuno, anche se non c'è più a disposizione il party-mode, cioè il bottone magico per aumentare la potenza della power unit, le W11 hanno accelerato e sono parse irraggiungibili. Lewis, fra l'altro ha anche demolito il record ufficioso della pista che apparteneva a Barrichello di oltre 3 secondi, portandolo a 1'15141. Se vogliamo fare un paragone per illustrare le prestazioni delle monoposto, si può capire dai tempi ottenuti dalla motoGP visto che Marc Marquez lo scorso anno aveva conquistato la pole in 1'45519. Bene comunque Albon, quarto con l'altra Red Bull. Poi Leclerc e in ordine sparso dietro Stroll, Perez, Ricciardo e Sainz. Giornata nerissima per Gasly, il vincitore di Monza, che non è stato in grado neppure di superare la prima sessione.

SOLO SPERANZE

Le difficoltà non sono mancate anche a Vettel. «Il primo tentativo nel Q1 è stato abbastanza buono - ha spiegato il tedesco -. E anche il secondo, considerando l'errore che ho fatto all'inizio del giro. Poi però non sono più riuscito a progredire e dobbiamo capire come mai. Non riesco a guidare bene la macchina. Facciamo un passo alla volta, ma non basta. Spero di avere una gara migliore. È difficile fare previsioni. Qui non abbiamo mai corso, dunque non sappiamo come potrà andare la corsa. Dobbiamo aspettare per vedere se si potrà sorpassare ed evitare di esserlo». Leclerc è apparso soddisfatto: «Questo è il massimo che potevamo fare. Siamo passati da piste a basso carico aerodinamico a una ad alto carico aerodinamico. Qui il bilanciamento è migliore e sono arrivato alle qualifiche con fiducia. Il passo in simulazione è stato così così, ma nemmeno male. Ho dietro avversari sulla carta più veloci ma il mio compito è quello di lasciarli alle mie spalle».

Claudio Russo

LA GRIGLIA: 1ª fila Hamilton (Gb/Mercedes), Bottas (Fin/Mercedes); 2ª fila Verstappen (Ola/Red Bull), Albon (Tai/Red Bull); 3ª fila Leclerc (Mon/Ferrari), Stroll (Can/Racing Point); 4ª fila Perez (Mes/Racing Point), Ricciardo (Aus/Renault); 5ª fila Sainz (Spa/McLaren), Ocon (Fra/Renault); 6ª fila Norris (Gb/McLaren), Kvyat (Rus/AlphaTauri); 7ª fila Raikkonen (Fin/Alfa Romeo), Vettel (Ger/Ferrari); 8ª fila Grosjean (Fra/Haas), Gasly (Fra/AlphaTauri); 9ª fila Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo), Russell (Gb/Williams); 10ª fila Latifi (Can/Williams), Magnussen (Dan/Haas).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA