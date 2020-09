FORMULA UNO

SCARPERIA La festa per i 1000 GP della Ferrari e la prima corsa al Mugello? Per il momento la fa Vettel, che è riuscito a restare nel circus e guadagnare un altro pacco di milioni. La notizia ufficiale si è diffusa ieri in mattinata nel paddock. Il campione tedescolicenziato' dalla Ferrari a fine stagione non si prenderà un anno di riposo sabbatico e neppure si ritirerà dalle corse. Anzi è già pronto per una nuova sfida, magari anche con l'intenzione di vendicarsi della Scuderia. Il quattro volte iridato ha firmato un contratto con la Racing Point, dal 2021 Aston Martin, per correre il prossimo anno e «anche oltre».

L'INGAGGIO

E' stata la squadra del miliardario canadese Lawrence Stroll a comunicare l'avvenuto ingaggio di Vettel che sarà affiancato dal giovane Lance, figlio del proprietario, mentre il messicano Sergio Perez dovrà cambiare squadra, malgrado avesse un accordo firmato sino al 2022. Sebastian avrà il ruolo di prima guida e potrà provare per la prima volta la power unit Mercedes che sarà fornitrice del nuovo team, con sede a Silverstone, che porta il nome di una marca famosa per lo sport automobilismo e per le sue comparse nei film di James Bond.

«Amo ancora molto la Formula 1, e la mia unica motivazione è poter correre nelle posizioni di vertice. Farlo con Aston Martin sarà un enorme privilegio», ha subito dichiarato Vettel il quale, comunque, ha assicurato il massimo impegno con la Ferrari per i GP da disputare. La sua scelta è stata perfetta, visti i progressi mostrati dalla Racing Point nel Mondiale e i mezzi a disposizione.

GIOVANI PILOTI

Un colpo di scena prevedibile. La Formula 1 in mano ai giovani piloti va bene, ma ha bisogno anche di nomi importanti. Ci vogliono protagonisti di spessore e quindi sono giustificati la permanenza di Seb e il ritorno di Alonso, per mantenere alta l'attenzione. I padroni di Liberty Media hanno la necessità di alzare l'audience in attesa del pubblico e di tempi migliori. Per questo si spinge per far arrivare in F1 il più presto possibile anche Mick Schumacher. Dietro a tutto un retroscena e pieno di misteri e forse di intrighi. Vettel che entra così indirettamente nell'orbita della Mercedes, non dimenticando che il signor Toto Wolff, padre e padroncino del team tedesco, è anche azionista sia della squadra corse che della Casa madre Aston Martin. Con il pilota che vestirà i colori di un team che quest'anno è stato accusato di avere copiato le W10 tedesche. E l'annuncio fatto in Italia, al Mugello, che in qualche maniera può rappresentare un dispetto alla Ferrari.

CIRCUITO TOSCANO

Oggi intanto tutte le squadre scoprono il fascinoso circuito toscano con le prime sessioni di prove libere del Gran Premio. I tifosi del Cavallino non osano sperare in qualcosa di meglio delle ultime due gare. I 3.000 spettatori ammessi a caro prezzo potranno però godersi le monoposto coi colori rosso-amaranto degli anni 50, una sfilata di bellissime Ferrari, la safety car Mercedes rossa e Mick Schumacher che girerà con la F2004 del padre. La TV: diretta Sky Sport F1 alle 11 e alle 15.

Claudio Russo

