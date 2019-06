Mugello, Marquez in pole c'è Petrucci in prima fila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOTOGPIl mattatore del gioco, alla fine della giornata, è sempre lui. Sì, gioco, perchè quella vista al Mugello è l'ennesima dimostrazione di come uno come Marc Marquez, che si è preso la pole, riesca ad abbinare velocità e ferocia agonistica, genio e concretezza. Ha giocato d'arguzia Marc in casa dei suoi nemici. Sapeva di dover fronteggiare quel lungo rettilineo dove Andrea Dovizioso aveva raggiungo i 356,7 km/h. Voleva usare la scia della Desmosedici, ma anche prestare qualche colpo ai fianchi di un forlivese in difficoltà. Un...