IL CASO

ROMA Riaprire al pubblico gli eventi sportivi: è l'ultimo scalino da salire per dare all'era-Covid una parvenza di normalità, ma è anche il più alto da scalare. Il disastro provocato dalla riapertura delle discoteche, che ha contribuito sensibilmente a far crescere il numero dei contagi, ha infatti reso irremovibili gli scienziati del Cts: stadi chiusi almeno fino a ottobre, con la speranza che la riapertura delle scuole non peggiori la situazione.

ORDINE SPARSO

Anche in questo caso le Regioni sono andate in ordine sparso. L'Abruzzo ha consentito l'ingresso di 1.500 tifosi per l'amichevole del Napoli a Castel di Sangro; l'Emilia Romagna ha dato l'ok a riempire gli impianti al 25% della capienza e per i due MotoGp a Misano (13 e 20 settembre) ha autorizzato la presenza di 10 mila spettatori. In Veneto ammessi su prenotazione al massimo 1000 spettatori negli stadi, 200 al chiuso. La Toscana ha aperto le tribune del Mugello: il 13 settembre al Millesimo Gp della Ferrari potranno assistere 2.880 spettatori. Il Circus della Formula 1 non è mai stato uno spettacolo economico, ma il prezzo dei biglietti messi in vendita da ieri aiuta la selezione... naturale: per il Gp i prezzi vanno da un minimo di 750 euro a un massimo di 1.200 e anche per prove e qualifiche di venerdì e sabato non si scherza (prezzi da 188 a 300 euro). Il Lazio, invece, ha già detto che non derogherà alle porte chiuse per gli Internazionali di tennis del 14-21 settembre. Si registrano anche iniziative personali come quella dell'Alessandria calcio che, ieri, ha annunciato l'apertura del Moccagatta per mille tifosi (limite stabilito dal Dpcm 7 agosto per gli eventi a carattere territoriale e all'aria aperta) per l'amichevole di sabato con la Samp.

SONDAGGIO ROMA

La Roma, nel frattempo, sta cercando di capire l'orientamento dei suoi abbonati ai quali ha spedito via email un questionario. Il club vuole capire innanzitutto la volontà di tornare allo stadio nonostante la pandemia e, se sì, la disponibilità, causa capienza ridotta, ad accettare posti diversi rispetto a quelli acquistati in passato. Infine, l'interesse all'acquisto di un abbonamento o del singolo biglietto. «Riaprire gli stadi ai soli abbonati potrebbe essere una soluzione», ha detto ieri il presidente del Coni Malagò. Ma l'eterogeneità della situazione non è, per una volta, prerogativa italiana. In Germania scelgono i Lander: il Lipsia ha ricevuto il via libera per 8.500 tifosi (su 43.000 posti) il 20 settembre nel match d'esordio contro il Mainz. Stessa richiesta hanno fatto Hertha e Union Berlino, Eintracht e Wolfsburg. Autorizzazione legata al rispetto del protocollo sanitario (distanziamento, mascherine, niente tifosi ospiti e bevande alcoliche) e ai dati sui contagi: dovessero risalire dai 3,2 nuovi casi ogni 100mila abitanti, si richiuderebbero le porte dello stadio.

Romolo Buffoni

