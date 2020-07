MTB

Non è stato tutto facile e per niente scontato, ma alla fine ha vinto la voglia di ripartire, di lasciarsi alle spalle le devastazioni del Coronavirus salendo in sella ad una Mtb e dando sfogo alle proprie passioni. Adesso quindi è ufficiale, la comunicazione è arrivata nei giorni scorsi: la 7. edizione del Bibione Bike Trophy, la 6 ore MTB di Bibione, si correrà regolamente come da calendario nella giornata di sabato 19 settembre. Con partenza alle ore 16 ed arrivo allo scoccare delle 22 nella sempre suggestiva cornice di Piazza Fontana, il tutto in completa sicurezza, nel pieno rispetto delle misure anti Covid-19. L'organizzazione, quest'anno per la prima volta a cura della padovana Asd Cortina Experience, la quale si avvarrà anche del patrocinio del Comune di San Michele al Tagliamento, ha quindi ufficialmente aperto da qualche giorno le iscrizioni. Medesima la formula che vede la possibilità della competizione singola, oppure in staffetta a squadre (a due, tre o quattro biker). La novità di principale di quest'anno sarà l'inserimento della competizione litoranea nel Challenge Mtb Veneto Experience. Si tratta di un calendario inizialmente di tre date (Cortina Trophy + Bibione Bike Trophy 6 ore + Marathon dell'Altopiano), che dai monti si sviluppa sino al mare. Purtroppo è stata cancellata la prima delle tre manifestazioni, ragion per cui, saranno solo il Bibione Bike Trophy e la Marathon dell'Altopiano dei Sette Comuni a determinare una classifica combinata a squadre con un montepremi in palio complessivo di 2500 euro. La manifestazione è riservata a tutti i tesserati FCI, unitamente ai corridori in possesso di regolare tessera di uno degli Enti della Consulta nazionale del ciclismo e agli atleti stranieri con tessera UCI.

Andrea Ruzza

