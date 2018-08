Mozzato, 18 anni, stella d'Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GINNASTICA ARTISTICAMESTRE (G.G.) ,La stella della ginnastica italiana Nicolò Mozzato conquista l'Europa. Ai Campionati continentali junior di Glasgow in Scozia, dopo essersi laureato campione europeo individuale nel concorso generale delle sei discipline un oro storico per la ginnastica italiana che mai aveva visto uno junior imporsi nell'all around e aver contribuito al bronzo dell'Italia nella gara a squadre, ieri il 18enne portacolori della Spes Mestre ha messo al collo altre due medaglie nelle specialità individuali: oro alla sbarra e...