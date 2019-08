Mourinho rivede il Real Aguero rilancia il City

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A volte ritornano. La stima tra Florentino Perez e José Mourinho non è tramontata dopo la fine del rapporto di lavoro e c'è chi è pronto a scommettere sul ritorno dello Special One al Santiago Bernabeu. Secondo il quotidiano madrileno AS, il portoghese non avrebbe firmato con nessuno perché vuole attendere gli sviluppi in seno alla Casa Blanca, dove l'aria si è fatta pesante per Zidane dopo il mediocre precampionato e il deludente pareggio interno di sabato contro il Valladolid. A far discutere anche le scelte tecniche del francese che...