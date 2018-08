Mourinho in bilico: «Portatemi rispetto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRISILONDRA Due sconfitte nelle prime tre giornate di campionato, come non gli era mai capitato nei suoi 18 anni di carriera: in polemica aperta con la stampa, con la sua stessa dirigenza, e con parte dello spogliatoio, José Mourinho appare sempre più solo e accerchiato a Manchester. Alla terza stagione allo United, puntuale, si sta avverando il solito sortilegio che lo vede irrimediabilmente in uscita: era già successo a Madrid prima, sulla panchina del Chelsea pochi anni fa. Per il momento però il portoghese non sembra rischiare...