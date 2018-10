Mou in bilico: si gioca il posto con il Valencia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI ALTRI MATCHDead man walking. Morto che cammina, è la frase preferita dagli inglesi quando il destino di uno sportivo è segnato. È il caso di José Mourinho, che ha una settimana di tempo per scongiurare l'esonero. Sabato la 3. sconfitta in Premier, sul campo del West Ham, certifica la peggiore partenza del Manchester United in 29 anni di Premier League, convincendo il dg Woodward a contattare Zidane. E addirittura il manager avrebbe persino avvisato Mou di questa opzione e il francese per 3 volte sul tetto d'Europa con il Real Madrid,...