Mou, 17 milioni di buonuscita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

José Mourinho non è più a tutti gli effetti un tesserato del Manchester United. Secondo quanto riporta il Daily Mail, l'allenatore portoghese avrebbe intascato una liquidazione di 17 milioni, dopo essere stato esonerato il 18 dicembre dell'anno scorso. Mourinho, a questo punto, può ambire a una nuova sistemazione e, dopo la sua smentita sulla destinazione Benfica (Non allenerò in Portogallo ha ribadito ieri) diventano sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero vicino a un clamoroso ritorno sulla panchina del Real Madrid. Mou',...