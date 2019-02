Mottaran pararigori dà un'altra vittoria all'Adriese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RISULTATI GIOVANILIBella vittoria nel 17° turno del Campionato juniores nazionale per l'Adriese. I ragazzi di Stefano Bergo battono 2-1 in trasferta il Tamai grazie alle reti di Francesco Marangon, classe 2003 al terzo gol stagionale, e di Nicolò De Bei, nel primo tempo. Rigore fallito da Gabriele Mancin. Nella ripresa i padroni guadagnano 2 penalty ma Luca Mottaran, come 15 giorni prima, para entrambe le volte.Classifica: Legnago 40, Campodarsego 37, Cartigliano 33, Feltre e Belluno 29, Cjarlins 26, Clodiense 25, Arzignano e Este 23,...