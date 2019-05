Motta-Portomaggiore: una di troppo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEY SERIE BMOTTA DI LIVENZA Motta, ci siamo. Stasera scatta il playoff contro Portomaggiore, seconda classificata nel Girone D: serie al meglio delle due vittorie su tre gare. Chi vince, giocherà contro la perdente del match tra le prime classificate dei due gironi, ossia Portoviro per il C, quello di Motta, e Mirandola per il D. Chi vince quest'ulteriore partita sarà promosso in A3. IN CAMPO ALLE 20Il match di stasera non avrà il solito orario delle 18: si giocherà infatti alle 20 (arbitri Cerchiari e Laurita). Gara2 è in programma in...