MOTOMONDIALE

PRESENTATA

LA NUOVA DUCATI

È stata presentata a Palazzo Re Enzo in Piazza Maggiore a Bologna la nuova Ducati che sarà guidata nel mondiale MotoGp 2020 da Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. L'obiettivo è quello di lottare per il Mondiale contro la Honda del favorito Marc Marquez. «Dal punto di vista del motore abbiamo fatto sviluppi importanti» ha detto Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati

SCI

BRIGNONE SECONDA IN PROVA

Due discese di Coppa del mondo in programma oggi e domani a Bansko e seguite domenica da un superG. La migliore in prova è stata la svizzera Joana Haehlen in 1'3069, seguita subito dopo dall'azzurra Federica Brignone, in 1'3079. Quinto tempo per Sofia Goggia. In campo maschile Johan Clarey in 1'5569 è stato il più veloce nella seconda prova in vista della discesa di domani sulla Streif di Kitzbuehel. Miglior azzurro Mattia Casse 6° in 1'5666.

RUGBY

DOMANI L'ADDIO A CADAMURO

Il rugby italiano piange la scomparsa Natalino Cadamuro, uno degli arbitri più importanti espressi dalla Fir, il numero uno negli anni Ottanta. Cadamuro, trevigiano, aveva 74 anni e da tempo era malato. L'ultimo saluto domani alle 11 a Treviso al campo San Paolo.

