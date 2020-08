MOTOGP

Sul Dovi-Ring, come lo ha definito Quartararo in omaggio al pilota Ducati che sulla pista austriaca è più che a suo agio, si torna a correre anche domenica. A una settimana esatta dall'incidente causato da Johann Zarco e dalla coda polemica che è scaturita, e non si è esaurita: il francese, autore di una manovra finita sotto la lente dei commissari, resta l'argomento principale anche in vista del Gp di Stiria. In attesa di sapere se la commissione disciplinare lo sanzionerà, Zarco sa già che non potrà correre le prove libere di oggi: e questo perché non ha superato il primo test dei medici dopo l'intervento per la frattura al polso rimediata proprio nell'incidente con Franco Morbidelli. Non sono passate 48 ore dall'operazione, c'è bisogno di un altro controllo in vista delle qualifiche.

LE SCUSE

«È facile prendersela con un pilota come me che non ha potere - le parole del francese -. Penalizzarmi? Se succedesse sarebbe una cosa assurda, dato che non sono un fuori di testa e non ho mai fatto nulla di scorretto». Morbidelli, anche lui sentito dai commissari, corregge il tiro sulle dichiarazioni fatte a caldo domenica scorsa: «Ho sbagliato a definire Zarco un mezzo assassino, non si deve dare per scontata la volontarietà e per questo gli ho già chiesto scusa. Ma resto scioccato da quella manovra sconsiderata, e spero che venga sanzionata giustamente».

Ci torna su anche Valentino Rossi, coinvolto dallo scontro che ha messo in pericolo l'incolumità sua e del compagno di team Maverick Vinales. «Non bisogna dimenticare che il nostro è uno sport pericoloso - dice il Dottore - però bisogna cercare di non esagerare, avere sempre rispetto per gli avversari e non pensare di essere in pista da soli. Dobbiamo riflettere tutti. È stata una fortuna non essersi fatti male, ma anche dopo aver rivisto l'incidente non ho mai preso in considerazione di smettere con la Motogp l'anno prossimo: se finisco con le moto, poi, finirei comunque per continuare a correre in auto, e sarebbe lo stesso qualcosa di pericoloso. Se sei un pilota i rischi ci saranno sempre. Quindi non voglio cambiare idea sul fatto di voler continuare l'anno prossimo».

DOVIZIOSO

In pista invece sarà da battere ancora Andrea Dovizioso che punta al bis dopo il successo di una settimana fa. «Credo che alcuni rivali saranno più forti in questo gp, dopo non aver raccolto tanto domenica scorsa: saranno molto arrabbiati» dice il campione della Ducati. Tra questi pure Quartararo, che sente tremare il primato e quegli undici punti di vantaggio proprio sul ducatista nella classifica piloti. «Credo che sia tutto aperto, ma qui lui è molto veloce, uno dei favoriti. Dobbiamo pensare a noi e provare a fare il meglio possibile». Si torna in pista, Dovizioso punta al sorpasso che vale la vetta della classifica.

