MOTOGPSettantasei vittorie. Marc Marquez eguaglia Mike Hailwood, e a 26 anni, entra di diritto nella leggenda del motociclismo. Basterebbe far parlare i numeri, ma non sarebbero sufficienti per raccontare l'evoluzione di un ragazzo dannatamente veloce e scavezzacollo in un vero e proprio cannibale, capace di apprendere con una reattività stordente dai propri errori e di alzare sempre più i propri limiti, fisici e competitivi. Già, perché Marc vive per la competizione e per la vittoria. La sua metamorfosi è però evidente. Da quei primi...