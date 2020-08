MOTOGP

ROMA Si chiama San Colombano e viene festeggiato il 23 Novembre. E' il santo patrono dei motociclisti, ed evidentemente, deve aver dato uno sguardo in Austria nella giornata di ieri. Difficile non pensare ad un qualcosa che non somigli ad un miracolo quanto accaduto in Curva 3 sul circuito del Red Bull Ring. E' il nono passaggio quando Johann Zarco, in sella alla sua Ducati, cerca di sfruttare la maggior potenza del motore per superare Franco Morbidelli. Punta forte al podio il francese, sopratutto in un circuito come quello austriaco, da sempre patria della Rossa. Il Red Bull ring si inerpica con una curva da affrontare a gas spalancato ad oltre 300 km/h. Si arriva a moto piegata ad una frenata con un tornantino che si impegna invece ad appena 50 km/h. In quel punto a 300 orari, Johann ha pensato di poter superare il suo avversario. Si è affiancato sulla sinistra e, subito dopo, ha cambiato traiettoria per difendersi da un eventuale ritorno della Yamaha Petronas di Morbidelli. Un taglio troppo repentino. L'anteriore della Yamaha viene risucchiato dalla scia della Ducati. Morbidelli travolge Zarco: entrambi cadono rovinosamente, con le moto che schizzano impazzite dove, in quel momento, stanno per transitare Maverick Vinales e Valentino Rossi.

TRAGEDIA SFIORATA

Un istante. Un battito di ciglia, forse anche meno. Stavo percorrendo quel tornantino insieme a Vinales, stavamo rallentando alla curva 3 e ho visto un'ombra catapultarmi addosso. Pensavo fosse l'elicottero che ogni tanto ci sorvola per le riprese, invece sono arrivati due proiettili. Parola di Valentino Rossi. Il pilota di Tavullia è scosso, e molto. Sorride in conferenza telematica, ma comunque sa di essersela vista molto brutta: Ho visto bene la Ducati di Zarco, non la moto di Franco. Poi, quando ho rivisto le immagini mi sono spaventato. Il santo dei motociclisti oggi ha fatto veramente un grande lavoro. Quella moto di Franco è letteralmente carambolata piroettando tra le due Yamaha ufficiali, mentre la Ducati bianca e blu del francese, dopo aver divelto un air-fence, è decollata in pezzi sopra la testa di Vinales che, spaventato dall'accaduto, per un istante, in fase di accelerazione, molla il manubrio e si mette le mani sul casco, quasi a volersi proteggere. Questione di centimetri, di millimetri, e conseguentemente, questione di millesimi di secondo nel mondo della MotoGP. Sarebbe bastata una staccata, o un'accelerazione un istante prima o dopo per tramutare uno spavento enorme in una tragedia.

SERVE RIFLETTERE

Motorsport is Dangerous, viene scritto sul pass di ogni abitante del paddock, eppure Valentino Rossi punta il dito su di una situazione che sembra esser andata troppo oltre Facciamo uno sport molto pericoloso, devi avere rispetto per chi corre in pista con te. Zarco non è nuovo a queste cose. Ho parlato con lui: mi ha giurato che non ha effettuato quella manovra in maniera cosciente, e per me questo è importante. Ora però bisogna trattare questo evento seriamente, perchè se oggi non si è fatto male nessuno è solo un gran colpo di c*lo. Se i piloti sono i cavalieri del rischio, è pur vero che, dopo un incidente del genere, ripartire dopo venti minuti dal momento in cui è stata esposta la bandiera rossa, non deve essere stato così facile: Ritrovare la concentrazione è stato davvero difficile. E' anche vero che non avevo scelta (ride nda): non potevo dire ciao ciao e andare a casa. Dopo il grande spavento, Valentino ha chiuso come miglior pilota Yamaha. Un quinto posto nella giornata in cui Dovizioso riporta in alto la Ducati. La Rossa di Borgo Panigale conquista la 50esima affermazione nella top class e lo fa con il pilota da cui divorzierà a fine anno.

Flavio Atzori

