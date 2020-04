MOTOGP

ROMA Lottare contro il tempo. Correre, sempre più velocemente, per cercare di battere quella lancetta del cronometro che - inesorabile - continua a scorrere senza lasciar tregua. E' il destino del pilota, la sua croce e delizia, sopratutto quando l'età anagrafica continua a scorrere e si lega ad uno sport in cui ci si ritrova a doversi confrontare con i migliori del mondo. Lo sa bene Valentino Rossi, che di anni ne ha 41 sulla carta d'identità e che in queste settimane in cui il cronometro è fermo a causa della pandemia scatenata dal Coronavirus è costretto, fermo nella sua casa di Tavullia, a riflettere e, sopratutto, a lottare contro il tempo per fare la scelta più ardua: continuare ad ingannare la clessidra che scorre e decidere di continuare a correre anche nel 2021, oppure decidere di apporre un punto ad una carriera mondiale sulle due ruote iniziata nel 1996.

SERVIVANO 5 GARE

«Non sono mai stato a casa così tanto tempo in realtà. E' vero, si ha più tempo per se stessi e per pensare al futuro, ma è tutto abbastanza noioso. Mi trovo in una situazione difficile. La mia prima opzione è ovviamente quella di continuare, perché sono motivato ed ho voglia, però vorrei prima capire il mio livello di competitività. Ho sofferto molto nella seconda parte della stagione passata e troppe volte sono stato lento. Mi servirebbero 5 o 6 gare per capire se con il mio nuovo capomeccanico e alcuni cambiamenti in squadra potrò tornare ad essere veloce». E' un Valentino chiaro quello che parla in videochat con Mattheuw Birt, il commentatore ufficiale della MotoGp.

SCEGLIERE SENZA GUIDARE

Questione di scelte dunque, di un amore per le due ruote che non può finire così bruscamente e, sopratutto, quasi per un beffardo gioco del destino. Perché quelle gare si sarebbero dovute già disputare praticamente. E Valentino avrebbe già ricevuto risposte, positive o negative. D'altronde, è passato praticamente un anno (poco più in realtà) dal suo ultimo podio conquistato ad Austin nel 2019, ed oggi evidentemente una decisione sarebbe stata già matura. Decisione che dunque, va presa solo mettendo sulla bilancia cuore e ragione. «Non poter correre in pista è un problema. Il tempo stringe e questo mi porterà a dover decidere prima di ricominciare a guidare». L'indizio di aver comunque maturato l'idea di continuare si ripresenta: «Non sarebbe il momento migliore per smettere. Sarebbe più corretto fare un'altra stagione e poi ritirarsi in caso».

JORGE E MORBIDELLI

Ed allora, quasi ad aver fugato ogni dubbio sul futuro, Valentino torna nel presente, in attesa di vestirsi dei colori ufficiali per poi lanciarsi nell'avventura Yamaha Petronas: «La migliore opzione secondo me, sarebbe quella di iniziare ad agosto o settembre e cercare di poter correre almeno 10/12 gare anche finendo a dicembre. Spero però non vengano corse più gare in una stessa pista. Non sono d'accordo nemmeno con l'idea di correre due volte in uno stesso week end come avviene in Superbike». C'è spazio anche per una battuta sul nuovo tester Yamaha, quel Jorge Lorenzo suo acerrimo nemico negli anni passati: «La sua situazione era simile alla mia in Ducati, ma ora ha ritrovato competitività. Potrebbe tornare a correre, ma sarebbe ideale a quel punto realizzare 5 moto, anche perché Franco Morbidelli è stato molto veloce nei test invernali».

MEDICI EROI

La chiosa finale è tutta per chi, una battaglia da vincere la sta lottando oramai dai mesi: «E' una situazione mondiale difficile, ma sopratutto per chi è in prima linea, ai medici e infermieri: hanno tutto il mio supporto: siete i nostri eroi, non mollate».

Flavio Atzori

Gianluca Cordella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA