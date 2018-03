CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTOGPPrimo sotto il sole e le luci artificiali: Andrea Dovizioso mattatore della giornata inaugurale del primo MotoGp della stagione, in Qatar: il forlivese ha chiuso le libere davanti a Valentino Rossi all'ora di pranzo e poi, nel tardo pomeriggio, al compagno di marca Danilo Petrucci. Inevitabile considerare il vice campione del Mondo e la Ducati, che ieri ha piazzato Jorge Lorenzo al 4° posto, come i favoriti di domani, anche se Marc Marquez (6°) è in agguato. «C'è grande equilibrio, ma noi abbiamo la velocità e questo aiuta» ha...