MOTOGPOPERATI MARQUEZE LORENZOSotto i ferri a Barcellona a distanza di 24 ore uno dall'altro, per essere pronti il 6 febbraio, quando la MotoGp tornerà in pista a Sepang. Jorge Lorenzo e Marc Marquez hanno approfittato della sosta dopo i test di Valencia e Jerez, per riparare i danni fisici ereditati da una stagione lunga 19 gran premi. Lorenzo ha affrontato un intervento al piede destro per risolvere una doppia frattura; Marquez è invece stato operato per risolvere i problemi alla spalla sinistra.