MOTOGPLORENZO PUNGELA DUCATI(ld) La MotoGP corre a Barcellona ma l'argomento del week-end resta il mercato, dopo il passaggio di Jorge Lorenzo alla Honda. «Bella mossa, anche se avere lui e Marquez assieme può creare problemi di gestione» ha detto Valentino Rossi. «Il mio obiettivo era rimanere in Ducati, ma loro pensavano ad altri: sono fiducioso di poter vincere con la Honda» ha spiegato Lorenzo. Oggi Il via con le prove libere (ore 9 e 13.10, SkySport1 e MotoGP), domani le qualifiche, domenica le gare.BASKETMATCH-POINT PER MILANO(ld)...