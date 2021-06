Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MOTOGPGli occhi chiusi, le lacrime sotto il casco, con quello stile retrò che intendeva omaggiare campioni e miti del passato. La testa che si poggia sul serbatoio, fine di una tensione e di un'adrenalina che lo hanno accompagnato per 30 lunghissimi giri pieni di dubbi e paure. I festeggiamenti per la sua undicesima vittoria in un circuito, il suo Sachsenring, perfetto per poter tornare lì, davanti a tutti, come era abituato a fare un...