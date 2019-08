CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTOGPÈ la 59. pole position nella classe regina, più del record all time di Mike Doohan. Ma anche terza partenza al palo consecutiva in questa stagione; 4 decimi rifilati a Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso, secondo e terzo in classifica: come a dire, i migliori degli altri. La definizione non è casuale, perché ancora una volta Marc Marquez ha dato dimostrazione di superiorità. Un nuovo affondo sul circuito di Spielberg, regno Ducati: il campione del mondo punta al colpo grosso, a una vittoria che di fatto annienterebbe le velleità...