CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOTOGPCome una volata al Giro. Le qualifiche in MotoGP, sopratutto su un circuito come Aragon, dove la scia può fare la differenza con quel lungo rettilineo, sono figlie del talento, della bravura, della velocità dei piloti in pista, ma anche della tattica. Marquez contro Dovizioso, uno in attesa dell'altro, in un ultimo tentativo per acciuffare la pole position. Si studiano, attendono di lanciare una volata lunga un minuto e quarantasei. Un giro in apnea: Dovizioso alla curva 12 passa Bautista, Marquez arriva leggermente lungo. Sul...