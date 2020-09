MOTOGP

Come si misura la distanza tra trionfo e caduta? Nel caso di Francesco Bagnaia in istanti, attimi. In un colpo di gas in appoggio all'uscita della Seconda del Rio, quando il cambio di direzione carica e scarica la moto, portando ad una chiusura dell'anteriore traditrice. Così, da un primo posto consolidato, Pecco si è trovato sulla sabbia di Misano. E' la dura legge del motociclismo, in precario equilibrio perenne, dove le corse finiscono solo sotto la bandiera a scacchi. Una lezione ricevuta ieri dal giovane campione Ducati, in quella che era, a tutti gli effetti, la sua corsa capolavoro in MotoGP.

CORSA DA CAMPIONE

Aveva gestito le prime fasi della corsa Bagnaia, attendendo il momento giusto per attaccare Maverick Vinales. Un sorpasso da manuale, e poi quel ritmo insostenibile per gli avversari. Come il miglior Jorge Lorenzo, Pecco aveva iniziato a martellare sul ritmo del minuto e 32 basso fin dal secondo passaggio. Un vantaggio di un secondo e mezzo sul rivale in Yamaha, la sensazione di poter gestire la situazione, nonostante la scelta di gomma differente ed un embrionale recupero da parte di Maverick, poi la caduta. Zero punti, che avvicinano però sempre più Bagnaia alla sella ufficiale per il prossimo anno. Perchè il torinese sarà pur scivolato, ma quanto messo in mostra nelle due gare di Misano è un qualcosa che si accosta ad una guida da talento purissimo. Riguardarsi il modo con cui Bagnaia riusciva a chiudere le traiettorie al Tramonto, al Carro, o i suoi insierimenti alla prima staccata, per fugare qualsiasi dubbio.

Già, perchè Pecco, al netto della caduta, ha mostrato ancora una volta di saper tenere in alto i vessilli di Ducati, mentre Miller doveva arretrare per un problema al motore causato da uno strip della visiera di Quartararo, e Petrucci e Dovizioso arrancavano ai limiti della top ten. Una situazione - tra l'altro - paradossale quella che sta vivendo Dovizioso: disoccupato per l'anno prossimo, in piena crisi con la sua Ducati, ma comunque primo nella classifica generale di questo mondiale che vede così tanti attori avvicendarsi in testa in gara, da non avere un protagonista principale. Così, un Dovizioso che esce con le ossa rotte dalla doppia di Misano, ottavo al traguardo, rimane comunque in vetta per un punto su Quartararo, grazie alla penalizzazione inflitta a fine gara per esser uscito troppe volte dai track limits. Un Fabio che, in realtà, aveva acciuffato il podio con un terzo posto meritato, dopo un bel duello con Pol Espargaro e la sua Ktm, tolto con tre secondi di penalità commutati da un long lap penalty non scontato. Un quarto posto che ha il sapore della beffa per il talento di Nizza che una volta rientrato ai box, non ha trattenuto tutta la sua rabbia.

VINALES PUNTA IL MONDIALE

Allo stesso modo di Dovizioso e Quartararo, in questo luna park mondiale, in cui si vola con la stessa velocità con cui si cade,Maverick Vinales può tornare a sognare in grande. Il pilota di Figueres ha vissuto finora un 2020 che, in altre situazioni, sarebbe stato etichettato sotto la voce delusione. Ed invece, dopo aver visto la morte in faccia due volte in Austria, con tanto anche di zero punti e volo dalla moto nella seconda gara, Maverick si ritrova oggi splendido vincitore del gran premio di Emilia Romagna e, elemento ancora più importante, in piena lizza per il mondiale. Maverick è tornato a volare, dopo un weekend in cui si era lamentato per l'ennesima volta del funzionamento della posteriore, Vinales ha deciso di percorrere un'altra strada, cercando di modificare l'assetto in funzione dell'anteriore. Il risultato è tutto in quell'urlo di gioia a fine gara, ed in quei festeggiamenti in parco chiuso. La sensazione è che il giovane pilota Yamaha, con questa affermazione, si sia tolto molti fantasmi dalla testa: dalla vittoria che non tardava ad arrivare a quelle altrui - leggasi Morbidelli e Quartararo - che invece puntualmente si realizzavano mentre Maverick collezionava solo pole position. Ora la vetta del mondiale è ad appena un punto, in compagnia proprio di Fabio Quartararo. Attenzione però, perchè in questo convulso campionato, ad appena 4 punti c'è uno Joan Mir che, con la Suzuki, sogna ancora la prima vittoria, ma ancor di più, il colpo mondiale. E mai come in una stagione del genere, tutto può ancora accadere.

Flavio Atzori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA