MOTORI

I dieci vincitori differenti dello scorso anno, i sette piloti in MotoGp nella prossima stagione e, ovviamente, il percorso infinito di Valentino Rossi. È l'Italia dei record quella protagonista nel Motomondiale, anche in una fase come quella del ricambio generazionale nella classe regina. Un ricambio che ha coinvolto anche Andrea Dovizioso - uscito dalla griglia con il sogno di rientrare nel 2022 - ma non Valentino Rossi, il quale fra poche settimane compirà 42 anni, tuttavia la sua passione per le corse è la stessa di quando debuttava nel 1996. La novità per il nove volte iridato è che non sarà più nel team ufficiale, bensì in quello satellite della Yamaha, Petronas. Una squadra che nell'ultima annata, peraltro, ha fatto meglio di quasi tutte le scuderie factory, conquistando sei successi in 14 Gp grazie a Franco Morbidelli e Fabio Quartararo, che ha preso il posto di Rossi nel team ufficiale. Per Valentino, la prima volta con i nuovi colori è stata con gli auguri di Capodanno: «Sono molto felice di essere nel team Yamaha Petronas per l'anno 2021 - ha detto Rossi - ho visto quanto ha fatto il team negli ultimi due anni, e sono davvero entusiasta». Nella scuderia malese, Rossi troverà il compaesano Morbidelli, il primo allievo nella sua VR46 Riders Academy che ha ridestato il vivaio italiano.

OVER 30

Ma Franky è l'erede di Rossi anche in altri ambiti: è stato lui, nel 2017 in Moto2, a interrompere un digiuno di titoli che durava da otto anni (dall'ultimo trionfo di Valentino) e oggi è il riferimento italiano in MotoGp. Per il settimo anno consecutivo, il nostro movimento ha chiuso al secondo posto alle spalle di un pilota spagnolo, ma se nelle precedenti sei annate erano stati Over 30 come Rossi e Dovizioso, questa volta è stato Morbidelli, 26 anni appena compiuti. È lui, nato a Roma ma con sangue brasiliano (di Recife) e poi trapiantato a Tavullia, il volto nuovo del nostro motociclismo, chiamato a capitanare un contingente da record: mai, infatti, negli anni della MotoGp avevamo schierato sette piloti come avverrà nel 2021. Oltre a Morbidelli ci saranno anche altri due iridati della Moto2 come Pecco Bagnaia - che eredita la Ducati ufficiale di Dovizioso - e il rookie Enea Bastianini, pronto a debuttare in MotoGp sulla Ducati del Team Esponsorama accanto a un altro esordiente, Luca Marini. Proprio Bastianini e il fratello di Valentino Rossi hanno firmato nell'ultima Moto2 il primo 1-2 italiano in un campionato mondiale dopo 15 anni, a testimonianza di un movimento in crescita, e che in MotoGp manterrà anche i veterani come Rossi e Danilo Petrucci (ora alla Ktm). Una sorta di invasione che si concretizza dopo che nell'ultima stagione l'Italia ha vinto Gp con dieci piloti differenti (da soltanto 24 anni di età media) nelle tre categorie.

CALVARIO

Per ritrovare il predominio anche in MotoGp, però, l'Italia dovrà superare il fortissimo contingente spagnolo, capace di primeggiare anche nell'anno perso da Marc Marquez a causa dell'infortunio all'omero destro nel primo Gp. Senza l'otto volte campione del Mondo della Honda - il cui calvario non è ancora finito dopo tre interventi, il rientro è previsto non prima di maggio - è stato Joan Mir a trionfare riportando la Suzuki al top dopo 20 anni. Il 23enne maiorchino rappresenta la nuova generazione, in cui la Spagna è competitiva anche con Alex Rins (Suzuki) e Maverick Vinales (Yamaha). Il teorico erede di Marquez è però il 21enne Quartararo, francese di Nizza con origini siciliane, che però dopo tre successi è imploso nel finale della scorsa stagione. Sarà lui, nella nuova veste di ufficiale, ad approfittare del rientro ritardato di Magic Marc?

Loris Drudi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA