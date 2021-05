Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MOTOGPBAGNAIA LEADERROSSI LONTANOFrancesco Bagnaia in sella alla Ducati è stato il più veloce nella classifica combinata delle prime due sessioni di prove libere del gran premio di Spagna, classe Motogp, in programma domani sul circuito di Jerez de la Frontera. Alle spalle del pilota italiano, i più veloci sono stati il leader della classifica mondiale Fabio Quartararo con la Yamaha, poi lo spagnolo Aleix Espargaro in sella all'Aprilia,...