MOTOGP

Alla fine, si tratta semplicemente di dover fare i conti con quella lancetta che scorre ineluttabile. Una compagna di viaggio da battere lungo i cordoli di un circuito, da beffare per battere altri venti avversari che, come te, cercano di illudere il tempo per transitare per primi sotto una bandiera a scacchi. Questione di millesimi, decimi, secondi che, con il passare degli anni, diventano sempre più difficili da affrontare. Lo sa perfino Valentino Rossi, che di anni ne compirà 41 il prossimo 14 febbraio e, per la prima volta, non avrà in mano le redini del suo tempo da pilota ufficiale della massima classe del motociclismo mondiale. Yamaha ha ufficialmente annunciato la coppia di piloti che comporranno la compagine del team interno a partire dal 2021: Maverick Vinales da un lato, Fabio Quartararo dall'altro. Un annuncio che ribalta quelle che sono le dinamiche già intraviste da anni all'interno della compagine di Iwata che non ha atteso le decisioni di Valentino, ma ha preferito giocare di anticipo in un mercato MotoGp dai tratti - e dai tempi - isterici. La Casa di Iwata ha dovuto giocare di anticipo, blindando quelli che sono i suoi due gioielli, unici prospetti al momento potenzialmente in grado di poter cancellare il regno di sua maestà Marquez. Già, perché su Vinales si erano poggiati gli occhi di Ducati, forte di un'offerta formulata pochi mesi orsono, mentre su Fabio Quartararo i riflettori della MotoGp si erano avventati dopo una prima stagione da rookie conclusa con sette podi e sei pole position. Tutto dunque si è consumato nel giro di pochi giorni a cavallo tra il 2019 ed il 2020, con Yamaha che ha prima accettato la richiesta di Quartararo di una promozione all'interno del team ufficiale e poi ha firmato il rinnovo contrattuale con il Top Gun di Figueres.

PROBLEMA COMPETITIVITÀ

Una, anzi due mosse che non potevano tener conto di quella richiesta di tempo da parte di Valentino. D'altro canto, l'ineluttabile scorrere del tempo rientra nell'ordine delle cose. Sopratutto in quella che è la classe regina del motociclismo. «Per ragioni dettate dal mercato piloti, la Yamaha mi ha chiesto a inizio anno di prendere una decisione sul mio futuro. Coerentemente con quanto ho detto durante l'anno passato, ho confermato che non volevo affrettare alcuna decisione e che avevo bisogno di più tempo. La Yamaha ha agito quindi di conseguenza e ha concluso le trattative». Fine della storia dunque? No, perché l'unicità di un pilota della levatura di Rossi ha comportato una proposta da parte di Iwata che conferma come l'eterno ragazzo di Tavullia sarà ancora una volta artefice del proprio destino: un contratto per il 2021 con una moto ufficiale in seno al team Petronas. «Sono contento che, se dovessi decidere di continuare, la Yamaha è pronta a sostenermi sotto tutti i punti di vista - ha riferito Rossi - Il mio primo obiettivo sarà essere competitivo quest'anno e continuare la mia carriera come pilota MotoGp anche nel 2021. Prima però devo avere risposte che solo la pista e le prime gare potranno darmi».

Flavio Atzori

