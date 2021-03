Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MOTOMONDIALEUna stagione che parte senza Marc Marquez e con un Valentino Rossi tutto nuovo a cavallo della Yamaha Petronas. La MotoGp targata 2021 è pronta a scattare domenica in Qatar con tanti protagonisti vecchi e nuovi (ben 7 italiani in griglia, debuttano Marini e Bastianini). Uno, lo spagnolo della Honda non c'è perchè alle prese con l'infortunio al braccio dello scorso anno, l'altro, il pesarese nove volte iridato, c'è ancora alla...