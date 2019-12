MOTOCICLISMO Nessuno tocchi Caino. La notizia si presta perfettamente al sensazionalismo,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTOCICLISMONessuno tocchi Caino. La notizia si presta perfettamente al sensazionalismo, tanto più per il ruolo interpretato dal protagonista. Andrea Iannone è stato sospeso temporaneamente da ogni attività agonistica in seguito a un controllo antidoping in cui è risultato essere positivo, ed aver dunque infranto l'articolo 7.9.1 del regolamento delle corse e la sospensione ha effetto a partire da ieri. Ora viene offerta la possibilità - come riferito dal comunicato ufficiale - al corridore di poter svolgere degli ulteriori esami sul...