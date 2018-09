CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOTOCICLISMO«Chiedo scusa a tutti, sopratutto ai bambini. Non volevo far del male ma solo far capire a Manzi che doveva smetterla. Comunque non lo rifarei». L'alba del giorno dopo per Romano Fenati è data dall'accettazione di una realtà a cui si deve sottostare: cacciato dal suo attuale team Marinelli Snipers, rescisso il contratto che lo avrebbe legato ad MV Agusta, criticato giustamente per un comportamento non degno di un professionista delle due ruote, massacrato oltremodo da giudici e boia da tastiera, pronti a infangare lui e chi gli...