MOTO2

(F.A.) Riccioli scomposti, sorriso romagnolo come quella parlata che la riconosceresti lontana chilometri. Uno stile di guida che, te ne accorgi da chilometri, è di quelli che fanno innamorare gli appassionati. La stoffa del campione, Enea Bastianini, ce l'ha sempre avuta, fin dal suo anno d'esordio in Moto3 con l'allora team di Fausto Gresini. Eppure, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, non era mai riuscito a conquistare un titolo mondiale. Sembrava un predestinato tra i cadetti, e invece un anno fa, il giovane Enea era passato nella classe di mezzo senza un alloro. Era stato accolto dal team Italtrans, che nel far crescere campioni è esperto, grazie anche al capotecnico Giovanni Sandi, uno che ha affiancato gente come Max Biaggi, e che aveva definito Enea «talento mostruoso». Una prima stagione per imparare, una seconda per vincere. A Portimao Bastianini doveva amministrare il vantaggio nei confronti di Loews e Luca Marini. Aveva già conquistato tre gare quest'anno, aveva già messo in mostra il suo talento con anche 7 podi. In una stagione così tirata, dall'alto dei suoi 22 anni (appena) Enea si è preso con gli interessi quel titolo in Moto2 che cercava in Moto3 da anni. Lo ha afferrato con l'intelligenza di chi è rimasto lontano dai guai nel toboga portoghese, in una gara al cardiopalma fin sotto la bandiera a scacchi. «Ancora devo abituarmi e devo realizzare il tutto, è difficile trovare le parole» ha raccontato a fine gara. Lui, che da bambino era arrivato secondo ai nazionali di tuffi, prima di scegliere definitivamente le moto, ora guarda in alto. Il 2021 lo vedrà in MotoGp, in sella a una Ducati del team Avintia.

