I PROTAGONISTI

Se la Classe Regina ha illuso e poi deluso, l'Italia delle due ruote può sorridere con la Moto2 e la Moto3. C'è una pattuglia in Moto2 che sta letteralmente dominando la classe di mezzo. Talenti oramai sbocciati completamente, che abbinano la loro velocità con intelligenza tattica e ferocia agonistica: Luca Marini, Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini. Partiamo proprio dall'ultimo, vincitore in una caotica gara che ha visto sventolare anche due bandiere rosse dovute alla pioggia scesa sull'ex Santamonica. Enea ha corso con la caratura dei veterani: non appena ha notato le prime gocce d'acqua sul cupolino, si è portato immediatamente in testa, valutando uno stop che prontamente poi è giunto. Sapeva che ripartire dalla prima casella sarebbe stata una occasione ghiotta. Così, al restart, il talento del team Italtrans ha iniziato a dettare il ritmo, pennellando traiettorie strette degne di chi, il prossimo anno, sarà un esordiente nella classe regina (per lui pronta una Ducati Avintia). Un profeta in patria Bastianini, davanti ad un'altra bella conferma di questo mondiale, quel Marco Bezzecchi che bissa il secondo posto di una settimana fa. Marco, alfiere del team SKY-VR46, ha preceduto Lowes e, sopratutto, un Luca Marini maturo a gestire una gomma dura posteriore che lo ha relegato al quarto posto. Poco male, perché il fratello di Valentino Rossi si conferma primo nel mondiale, davanti proprio ad Enea Bastianini e Marco Bezzecchi. Un trio al vertice che sottolinea il grande lavoro della scuola azzurra. Un trio che, romanticamente, in questa classe di mezzo, ricordano i periodi romantici che ci hanno reso grandi nel mondo in annate diverse, con Romboni, Rossi, Capirossi, Perugini, Melandri e Biaggi. A proposito di Biaggi, giornata di festa ieri per il romano, nella sua veste di team manager Husqvarna in Moto3. Una vittoria nel nome di quell'araba fenice che risponde al nome di Romano Fenati.

RIVINCITA

Una vittoria siglata dall'ascolano in un circuito che lo ha visto gioire e soffrire. Il vecchio Santamonica infatti, fu teatro della sua ultima vittoria in Moto3 prima dell'approdo in Moto2 l'anno dopo. Sembrava l'inizio della sua cavalcata verso la MotoGP, ed invece proprio Misano portò quell'increscioso screzio con Manzi che lo relegò a pubblica gogna. Il ritorno in Moto3 lo scorso anno come rinascita con una prima vittoria, e l'affermazione di ieri come degna conclusione di un cerchio che hanno reso Romano Fenati come il pilota più vincente della storia della categoria. Un giovane eterno Romano, che ha vinto con dei sorpassi all'esterno da maestro, davanti al nuovo che avanza, e che risponde al nome di Celestino Vietti. Il giovane talento del team SKY-VR46 riscatta la caduta subita sette giorni fa proprio a Misano, e con questi 20 punti risale in quarta piazza in classifica generale a 33 punti dal leader in campionato, Albert Arenas. Tanti forse, ma in una stagione del genere - e con prestazioni come quelle viste ieri - sognare non è peccato.

Fl. At.

