MOSCON-BIS, VOLATA VINCENTE IN TOSCANA

CICLISMODue vittorie in quattro giorni e così Gianni Moscon si candida a diventare il faro della squadra azzurra ai Mondiali di Innsbruck, in attesa comunque di capire il ruolo di Vincenzo Nibali.Dopo il successo nella Coppa Agostoni di sabato scorso, arrivato alla prima gara dopo la squalifica di cinque settimane in seguito al pugno indirizzato a Gesbert che aveva provocato l'espulsione dal Tour de France (il ciclista della Fortuneo non era stato comunque colpito), ieri il ventiquattrenne trentino si è ripetuto nel Giro di Toscana, prima...