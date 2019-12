Morto Vallery fu paladino degli istriani e dalmati

Venezia e la Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone piange il suo Guardian Grande emerito Tullio Vallery (nella foto) scomparso ieri a 96 anni. Le esequie saranno al cimitero di San Michele martedì 31 dicembre alle 11. Vallery era nato a Zara nel 1923 e da sempre si era speso per il popolo della sua terra natia. Il suo impegno si è fatto notare sin da metà del secolo scorso, quando divenne aderente e cancelliere della Scuola, fino a raggiungere la nomina di Guardian Grande tra il 1992 e il 2014. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha espresso il proprio cordoglio. «Ai familiari e agli amici, alla Scuola Dalmata, alle associazione e istituti culturali di storia patria dalmata, le mie più sentite condoglianze - prosegue Ciambetti - In questo momento esce di scena un grande protagonista della storia di Zara e della Dalmazia, ma la sua memoria sarà sempre viva in chiunque ami la libertà». Ciambetti evidenzia come se ne sia andata «una figura prestigiose di uomo che ha dedicato tutta la sua vita a custodire la memoria e alla difesa della cultura, identità e tradizioni dalmate. Non sbaglia chi dice che egli è vissuto per la Dalmazia. È vissuto per tenere alta e accesa la fiaccola della verità: attraverso Venezia egli fu punto di riferimento del variegato mondo dalmata che oggi lo piange».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA