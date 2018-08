Morto Naipaul, premio Nobel 2001 Raccontò il mondo delle colonie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È morto a Londra lo scrittore anglo-caraibico, di lontane origini indiane, Vidiadhar Surajprasad (V.S.) Naipaul, Nobel per la Letteratura nel 2001 e autore di numerosi romanzo, quali «Una casa per Mr Biswas» e «Sull'ansa del fiume» e di numerosi saggi. Lo scrittore aveva 85 anni. «È stato un gigante in tutto ciò che ha fatto e ci ha lasciato nell'abbraccio di coloro che ha amato dopo aver vissuto una vita piena di meravigliosa creatività e di conquiste», ha dichiarato, riportata dal Guardian, la moglie, Lady Naipaul.Naipaul era nato...