LA TRAGEDIA

NEW YORK Kobe Bryant, la più grande stella del basket degli ultimi due decenni, e uno dei più grandi giocatori di basket della storia, è morto ieri in un incidente aereo a nord di Los Angeles. L'atleta è precipitato a bordo di un elicottero con altre otto persone a bordo, tutte decedute con lui, tra cui la sua secondogenita Gianna Maria-Onore, di appena 13 anni. A quanto pare si stavano dirigendo alla Mamba Academy di Kobe proprio per un allenamento di Gianna, tra i talenti più interessanti del basket giovanile americano. La polizia ha ricevuto una chiamata di allarme intorno alle 10.10 di mattina, quando dei ciclisti di passaggio hanno visto il velivolo in chiara difficoltà, avvitarsi su sé stesso e precipitare in una zona collinare non abitata. La nebbia era fitta in cielo in quel momento, ma non è ancora chiaro se l'incidente è dovuto alla scarsa visibilità o ad un problema tecnico. L'impatto al suolo ha provocato l'incendio immediato della carlinga, e un'ora dopo l'incidente i vigili del fuoco non avevano ancora sedato completamente le fiamme che hanno distrutto l'abitacolo. Tutto quello che resta è il cerchio della vegetazione bruciata dall'incendio, e al suo interno pochi frammenti inceneriti. I soccorritori sono giunti sul luogo del disastro pochi minuti dopo, senza però poter portare nessun soccorso. Il luogo del sinistro è sulle colline tra Malibù e Santa Monica, in prossimità della cittadina di Calabasas. Zona residenziale per i più ricchi tra i losangelini che hanno fatto costruire ville miliardarie al riparo dallo smog della città, e di fronte alla costa del Pacifico.

PILOTA ESPERTO

Non è ancora chiaro se Kobe era ai comandi al momento in cui si è verificata la tragedia. Bryant era un pilota aereo esperto con centinaia di ore di volo alle spalle. Usava l'elicottero abitualmente per evitare il traffico micidiale della città di Los Angeles, e raggiungere lo Staples Center, il tempio dei Lakers durante gli anni di attività sportiva. Custodiva l'elicottero nell'aeroporto di Orange County, a sud della città e in prossimità della villa di Newport Beach nella quale viveva con la moglie e i quattro figli, e lo pilotava con frequenza perché i numerosi incidenti sul parquet lo avevano lasciato con la falange di un dito fratturato, i piedi doloranti, ginocchia molto fragili e un mal di schiena cronico. Condizioni tutte che gli rendevano doloroso un percorso anche solo di un'ora a bordo di un'automobile. L'elicottero sul quale volava ieri mattina è un Sikorky S76 di fabbricazione statunitense, usato sia nella versione civile con 12 posti più i due per i piloti, che in quella utilizzata da diverse agenzie nelle operazioni di soccorso. È dotato di un doppio motore turbo, e gode di una ottima reputazione accumulata in più di quarant'anni dalla data di omologazione.

INCERTEZZA

Il tratto di cielo nel quale i nove passeggeri stavano volando non era particolarmente affollato, e le condizioni metereologiche, a parte la nebbia, erano buone. Il capitano dei pompieri di Los Angeles Tony Imbrenda che per primo ha confermato la notizia ai media locali, si è rifiutato di confermare i dettagli dell'incidente. Fonti aeroportuali raccontano che l'elicottero volava all'altezza di 750 metri dal suolo. Aveva compiuto diversi giri all'apparenza panoramici intono alle colline di Hollywood, ma ha poi disegnato un brusco scarto e si è diretto verso nord, come se il pilota si fosse reso conto di qualche difficoltà, e volesse evitare un incidente in pieno centro urbano.

REAZIONI SOCIAL

La notizia si è comunque diffusa come un lampo nei social media tra lo stupore generale e ha provocato immediati messaggi di condoglianze da tutto il mondo (da Usain Bolt a Francesco Totti, fino a Tom Brady e Manu Ginobili). Lo stesso Bryant lascia dietro di se una citazione che aveva fatto sabato sera, quando aveva appreso che LeBron James, l'avversario di tante mitiche sfide del passato, l'aveva superato al terzo posto dei cannonieri della storia della Nba. Bryant non poteva saperlo, ma stava scrivendo l'epitaffio della sua carriera, che dice: «C'è da essere felici quando qualcuno che è venuto dopo di te supera i limiti che tu stesso avevi stabilito. Comportarsi altrimenti sarebbe puerile».

Flavio Pompetti

